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1 час назад

Новости автомира: исследование показало, что электрический запас хода Toyota bZ4X «разочаровывает»

ПроКроссовер.ру

Федерация датских автомобилистов (FDM) обнародовала результаты испытаний двух разных версий Toyota bZ4X. Технический редактор назвал доступный запас хода электрического внедорожника «разочаровывающим», заявив, что в обоих случаях он составляет лишь половину запаса хода, заявленного брендом. Toyota уже начала собственное расследование по этому поводу.

Электрический запас хода Toyota bZ4X разочаровал испытателей
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Одномоторный вариант bZ4X имеет рейтинг WLTP для 504 километров непрерывного вождения, но датской испытательной бригаде удалось преодолеть только 246 км, прежде чем разрядился аккумулятор. Топовая модель с двумя двигателями потребляет больше тока, чем ее аналог с одним двигателем, и имеет запас хода 461 км в соответствии с официальной спецификацией. В тесте он достиг нуля процентов всего после 215 км.

FDM рассчитал максимальный запас хода электромобиля при плавном движении на скорости 110 км/ч по шоссе с включенным обогревом салона. При температуре наружного воздуха около +4ºC (+39ºF) неудивительно, что автомобиль тратит много энергии аккумулятора на поддержание тепла в салоне. Но авторы теста все же утверждают, что такие подробности не могут служить производителям поводом для заявления чрезмерно оптимистичных цифр.

Автоновости,Toyota,
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