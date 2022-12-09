Электрический запас хода Toyota bZ4X разочаровал испытателей

Федерация датских автомобилистов (FDM) обнародовала результаты испытаний двух разных версий Toyota bZ4X. Технический редактор назвал доступный запас хода электрического внедорожника «разочаровывающим», заявив, что в обоих случаях он составляет лишь половину запаса хода, заявленного брендом. Toyota уже начала собственное расследование по этому поводу.

Одномоторный вариант bZ4X имеет рейтинг WLTP для 504 километров непрерывного вождения, но датской испытательной бригаде удалось преодолеть только 246 км, прежде чем разрядился аккумулятор. Топовая модель с двумя двигателями потребляет больше тока, чем ее аналог с одним двигателем, и имеет запас хода 461 км в соответствии с официальной спецификацией. В тесте он достиг нуля процентов всего после 215 км.