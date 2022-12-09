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1 час назад

Новости автомира: АвтоВАЗ будет выпускать больше Lada Niva Travel

Российская Газета

Линия сварки кузова автомобиля Lada Niva Legend в декабре будет работать по семь часов вместо привычных восьми.

АвтоВАЗ будет выпускать больше Lada Niva Travel
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Как сообщает Avtograd News, за это время в среднем будет изготовлено 105 - 110 единиц продукции. Приоритет сдвинут в сторону увеличения выпуска кузова для автомобиля Niva Travel, их планируется выдавать в количестве 170 - 175 штук за восьмичасовую рабочую смену.

Ранее сообщалось, что утвержденным планом производства на АвтоВАЗе в 2023 году может быть назван показатель в 401 тысячу автомобилей. Это примерно на 20% меньше ранее озвученных 500 тысяч, но на 82% больше ожидаемых в уходящем 2022-м 220 тысяч.

В марте следующего года АвтоВАЗ уже в Тольятти возобновит выпуск новой Vesta. Также в 2023 году должен вернуться в строй универсал Largus.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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