АвтоВАЗ будет выпускать больше Lada Niva Travel

Линия сварки кузова автомобиля Lada Niva Legend в декабре будет работать по семь часов вместо привычных восьми.

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Как сообщает Avtograd News, за это время в среднем будет изготовлено 105 - 110 единиц продукции. Приоритет сдвинут в сторону увеличения выпуска кузова для автомобиля Niva Travel, их планируется выдавать в количестве 170 - 175 штук за восьмичасовую рабочую смену.

Ранее сообщалось, что утвержденным планом производства на АвтоВАЗе в 2023 году может быть назван показатель в 401 тысячу автомобилей. Это примерно на 20% меньше ранее озвученных 500 тысяч, но на 82% больше ожидаемых в уходящем 2022-м 220 тысяч.