На заводе "Москвич" отчитались о первых неделях работы

На заводе «Москвич» было собрано более 160 автомобилей с бензиновым двигателем почти за две недели работы, объявили на предприятии.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«На сегодня мы произвели больше 160 автомобилей «Москвич 3» с бензиновым двигателем и готовимся начать сборку электромобилей. До конца года будет собрано еще около 440 автомобилей, в том числе — 200 электромобилей», — рассказали на заводе.

О старте крупноузловой сборки автомобилей «Москвич 3» в столице было объявлено 23 ноября. Продажи машин возрожденной марки запустят в столице в декабре 2022 года, позже автомобили будут доступны в регионах.

Компактные кроссоверы «Москвич 3» будут предлагаться с 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (210 Нм). С двигателем сочетается 6-ступенчатая механическая коробка передач либо вариатор. Ранее сообщалось, что новые «Москвичи» представляют собой перелицованные версии китайских кроссоверов JAC.