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39 минут назад

Каким россиянам откажут в выдаче автокредита, объяснил юрист

Deita.ru

Россиянам, которые хотят взять займ на приобретение автомобиля, нужно иметь хорошую кредитную историю и надёжную работу.

Кому откажут в выдаче автокредита
Фото: ТАССТАСС

Об этом рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, в противном случае, в выдаче автокредита соискателю с высокой степенью вероятности откажут. Также эксперт порекомендовал гражданам внимательно следить за платежами ЖКХ и другими финансовыми обязательствами, чтобы не допускать просрочек.

Всё дело в том, что, как объяснил специалист, для подобная информация отражается в кредитной истории наряду с данными о погашении кредитов. Там же содержатся сведения и о судебных спорах и иных показателях.

Кроме этого, Данилов обратил внимание и на то, что получить автокредит будет трудно и тем, кто трудится на опасной работе, например, спасателей или пожарным. Заработок таких людей может упасть из-за производственной травмы.

Автоновости,Кирилл Данилов,Финансовый университет,
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