Кому откажут в выдаче автокредита

Россиянам, которые хотят взять займ на приобретение автомобиля, нужно иметь хорошую кредитную историю и надёжную работу.

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Об этом рассказал преподаватель Финансового университета при Правительстве России Кирилл Данилов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, в противном случае, в выдаче автокредита соискателю с высокой степенью вероятности откажут. Также эксперт порекомендовал гражданам внимательно следить за платежами ЖКХ и другими финансовыми обязательствами, чтобы не допускать просрочек.

Всё дело в том, что, как объяснил специалист, для подобная информация отражается в кредитной истории наряду с данными о погашении кредитов. Там же содержатся сведения и о судебных спорах и иных показателях.