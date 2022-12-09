На заводе "Москвич" отчитались о первых неделях работы

Ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что «Москвичи», собранные полностью из российских компонентов и по отечественному проекту, выпустят в 2025 году. Он отметил, что, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, завод «Москвич» через несколько лет должен выпускать автомобиль из российских компонентов и на российской платформе. В настоящее время, как указал он, Дептранс Москвы и КамАЗ над этим активно работают. Ликсутов выразил уверенность в том, что стороны справятся с этой работой.