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17 минут назад

Новости автомира: на заводе «Москвич» рассказали о результатах первых недель работы

Лера Букина

На заводе «Москвич» удалось собрать свыше 160 автомобилей с бензиновым двигателем почти за две недели работы. Об этом сообщило предприятие.

На заводе "Москвич" отчитались о первых неделях работы
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА НовостиРамиль Ситдиков/РИА Новости

Оно проинформировало о планах начать сборку электромобилей.

«До конца года будет собрано еще около 440 автомобилей, в том числе — 200 электромобилей», — отметили в компании.

В России объявили о начале крупноузловой сборки в конце ноября.

Компактные кроссоверы «Москвич 3» оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (210 Нм) с 6-ступенчатой механикой либо вариатором.

Ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что «Москвичи», собранные полностью из российских компонентов и по отечественному проекту, выпустят в 2025 году. Он отметил, что, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, завод «Москвич» через несколько лет должен выпускать автомобиль из российских компонентов и на российской платформе. В настоящее время, как указал он, Дептранс Москвы и КамАЗ над этим активно работают. Ликсутов выразил уверенность в том, что стороны справятся с этой работой.

Автоновости,Максим Ликсутов,Сергей Собянин,
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