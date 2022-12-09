На заводе "Москвич" отчитались о первых неделях работы

На заводе «Москвич» удалось собрать свыше 160 автомобилей с бензиновым двигателем почти за две недели работы. Об этом сообщило предприятие.
Оно проинформировало о планах начать сборку электромобилей.
«До конца года будет собрано еще около 440 автомобилей, в том числе — 200 электромобилей», — отметили в компании.
В России объявили о начале крупноузловой сборки в конце ноября.
Компактные кроссоверы «Москвич 3» оснащены 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. (210 Нм) с 6-ступенчатой механикой либо вариатором.
Ранее глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что «Москвичи», собранные полностью из российских компонентов и по отечественному проекту, выпустят в 2025 году. Он отметил, что, согласно поручению мэра Москвы Сергея Собянина, завод «Москвич» через несколько лет должен выпускать автомобиль из российских компонентов и на российской платформе. В настоящее время, как указал он, Дептранс Москвы и КамАЗ над этим активно работают. Ликсутов выразил уверенность в том, что стороны справятся с этой работой.