Россияне могут отказаться от платных дорог

Около 86% водителей считают, что стоимость проезда по платным дорогам уже высокая и повышать ее не стоит.
«Расширение количества платных трасс с одной стороны позволяет улучшить транспортное сообщение между городами, а с другой, как показывает опрос, водители обеспокоены стоимостью проезда. Это может стать сдерживающим фантом для роста спроса на использование платных дорог», — Денис Сорокин, лидер трайба Автофинанс «Открытие Авто».
Россиян в период с 26 ноября по 1 декабря 2022 года опросили по поводу цен на платных дорогах. В опросе приняли участие 1520 автомобилистов в возрасте от 18 до 65 лет. Из них 86% заявили, что не согласны с предложением по увеличению стоимости проезда по платным трассам. Они считают, что цены и так высокие.
В текущем году автомобилисты вообще стали внимательнее относиться к ценам проезда. Если в 2020 году 70% были готовы платить до 500 рублей, то в текущем году таких стало больше – 82%. То есть, стало меньше тех, кто готов платить за проезд больше. Это тот фактор, который должен сдерживать владельцев дорог от повышения цен. А предложения такие уже звучат. Это может грозить тем, что автомобилисты станут чаще искать бесплатные пути для проезда.
По итогам опроса стало понятно, что много автомобилистов вообще не пользуется платными дорогами. Таких 47% от количества опрошенных россиян. Больше всего доля в Сибири и на Дальнем Востоке, где на платные дороги не выезжает 76% и 75% водителей соответственно.
Аналитики отмечают, что итоги опроса должны быть интересны тем, кто принимает решения о стоимости проезда. Потому что большинство не поддерживает рост цен, а также считает их уже высокими. А значит, потенциально могут отказаться от платных дорог, что затормозит их распространение и развитие.