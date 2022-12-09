Россияне могут отказаться от платных дорог

Около 86% водителей считают, что стоимость проезда по платным дорогам уже высокая и повышать ее не стоит.

«Расширение количества платных трасс с одной стороны позволяет улучшить транспортное сообщение между городами, а с другой, как показывает опрос, водители обеспокоены стоимостью проезда. Это может стать сдерживающим фантом для роста спроса на использование платных дорог», — Денис Сорокин, лидер трайба Автофинанс «Открытие Авто».

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Россиян в период с 26 ноября по 1 декабря 2022 года опросили по поводу цен на платных дорогах. В опросе приняли участие 1520 автомобилистов в возрасте от 18 до 65 лет. Из них 86% заявили, что не согласны с предложением по увеличению стоимости проезда по платным трассам. Они считают, что цены и так высокие.

В текущем году автомобилисты вообще стали внимательнее относиться к ценам проезда. Если в 2020 году 70% были готовы платить до 500 рублей, то в текущем году таких стало больше – 82%. То есть, стало меньше тех, кто готов платить за проезд больше. Это тот фактор, который должен сдерживать владельцев дорог от повышения цен. А предложения такие уже звучат. Это может грозить тем, что автомобилисты станут чаще искать бесплатные пути для проезда.

лучшее качество покрытия (46% автомобилистов указали на этот фактор),

выше скоростные лимиты (39%),

меньше транспорта (34%),

нет светофоров (33%),

лучшая пропускная способность (28%),

продуманная организация движения (18%). И тут стоит сказать, почему обычно выбирают платную дорогу и что можно потерять, если ехать по бесплатной:

По итогам опроса стало понятно, что много автомобилистов вообще не пользуется платными дорогами. Таких 47% от количества опрошенных россиян. Больше всего доля в Сибири и на Дальнем Востоке, где на платные дороги не выезжает 76% и 75% водителей соответственно.