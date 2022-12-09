Количество пьяных ДТП в Москве снизилось на 24%

По итогам 11 месяцев текущего года количество ДТП с участием нетрезвых водителей в столице уменьшилось на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в ГИБДД Москвы.

Фото: Александр Вильф/РИА «Новости» Александр Вильф/РИА «Новости»

Количество погибших и раненых в таких дорожных авариях снизилось на 16,4% и 18,7% соответственно. Всего в 2022 году произошло 323 пьяных ДТП, в которых пострадали люди. В авариях с нетрезвыми водителями 51 человек погиб, 438 получили травмы.