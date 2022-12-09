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1 час назад

Новости автомира: по данным ГИБДД, количество пьяных ДТП в Москве снизилось на 24%

Газета.Ruиещё 1

По итогам 11 месяцев текущего года количество ДТП с участием нетрезвых водителей в столице уменьшилось на 23,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в ГИБДД Москвы.

Количество пьяных ДТП в Москве снизилось на 24%
Фото: Александр Вильф/РИА «Новости»Александр Вильф/РИА «Новости»

Количество погибших и раненых в таких дорожных авариях снизилось на 16,4% и 18,7% соответственно. Всего в 2022 году произошло 323 пьяных ДТП, в которых пострадали люди. В авариях с нетрезвыми водителями 51 человек погиб, 438 получили травмы.

«Госавтоинспекция столицы продолжит целенаправленную работу по профилактике и пресечению нарушений, связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения», — отметили в ведомстве.

Автоновости,ГИБДД,
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