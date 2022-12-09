Конкурент Hyundai Creta от Volkswagen появился в продаже в России

Volkswagen свернул деятельность в России еще весной: остановились как поставки, так и производство на заводе в Калуге, на который немцы до сих пор ищут покупателя. Несмотря на это, машины марки доступны россиянам, хотя их возят мелкими партиями и продают по завышенным ценам. Очередной новинкой стал небольшой кроссовер Volkswagen T-Roc, который продавцы предлагают под заказ по цене от 2 580 000 рублей до 4 900 000 рублей.

Фото: Volkswagen Volkswagen

В продаже на маркетплейсах появились как новые, так и подержанные Volkswagen T-Roc в рестайлинговом и дорестайлинговом вариантах. Их предлагают в Москве, Новосибирске и Приморском крае, причем в столице цены ожидаемо на порядок выше. За кроссовер 2022 года в обычной модификации продавцы просят от 2 580 000 рублей, за версию R-Line — до 4 900 000 рублей. Для сравнения, стоимость нового T-Roc в Германии на сегодняшний день варьируется от 24 345 до 30 925 евро (без дополнительных опций), что в пересчете на рубли равно 1,6-2 миллионам.

Volkswagen

Volkswagen

Volkswagen T-Roc дебютировал в 2017 году, а в 2021-м пережил первый рестайлинг. В гамме двигателей — моторы 1.0 TSI (110 сил), 1.5 TSI (150 сил) и 2.0 TSI (190 сил), а также двухлитровый турбодизель мощностью 115 либо 150 сил. В паре с моторами работают шестиступенчатая «механика» либо семидиапазонная роботизированная коробка, полный привод 4Motion положен только 190-сильному бензиновому варианту и 150-сильному дизельному.

В длину кроссовер на базе Golf достигает 4234 миллиметра, в ширину — 1819 миллиметров при колесной базе 2603 миллиметров. То есть он короче, но чуть шире Hyundai Creta и почти равен ей в расстоянии между осями.