Россиянам предлагают купить дефицитные Lada в Белоруссии

Белорусское представительство Lada вновь заманивает россиян к местным дилерам, обещая «специальное ценовое предложение на весь модельный ряд». В местном офисе российской марки сообщают, что в наличии есть те модели, которые уже давно не производятся – например, XRay Cross, дорестайлинговая Vesta и Granta с мотором экологического стандарта Евро-5 (сейчас АвтоВАЗ выпускает упрощенный вариант с Евро-2). Машины представлены «в достаточном количестве» и их можно купить за российские рубли.

Фото: Lada Беларусь Lada Беларусь

В белорусском представительстве заявляют, что приобрести автомобили Lada в Беларуси могут граждане Таможенного союза и на все машины предоставляется «полный пакет документов, необходимых для постановки на учет в местных органах регистрации». При этом обслуживать такие автомобили по гарантии в России не получится: в пресс-службе АвтоВАЗа «Мотору» подтвердили, что «трансграничной гарантии нет», и, в случае гарантийного ремонта, автовладельцы должны будут обращаться к белорусскому продавцу.

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У белорусских дилеров остались складские запасы автомобилей Lada 2021 модельного года. Например, лифтбеки Granta с полным набором систем безопасности, тогда как с лета АвтоВАЗ производит «антикризисные» версии модели без сложной электроники. В Беларуси за лифтбек просят 950 тысяч рублей.

Есть и дорестайлинговые Lada Vesta, производство которых завершилось весной – это универсал и его Cross-версия, оснащенные мультимедийной системой с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Согласно белорусскому сайту Lada, обычный универсал стоит 1 199 000 рублей, а Vesta SW Cross – 1 490 000 либо 1 690 000 рублей. В наличии и XRay Cross (1 570 000 рублей) – АвтоВАЗ отправил эту модель в отставку, так что это последние выпущенные экземпляры.