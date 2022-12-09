Начались продажи электрического трактора-беспилотника с искусственным интеллектом

Американская компания Monarch Tractor запустила в продажу модель полностью электрического трактора-беспилотника с искусственным интеллектом. Его уже купила компания по производству вин.

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Monarch Tractor впервые представила проект электрического трактора-беспилотника два года назад. Модель Monarch MK-V успешно заменяет собой обычный дизельный трактор, при этом не производит вредных выбросов — учитывая мощности обычного трактора, эффект сопоставим с тем, чтобы убрать с дороги 14 автомобилей. При этом трактор спрособен выполнять функцию электрогенератора, когда находится в поле, достаточно просто подключить к нему требущую подзарядки технику.

Monarch MK-V оснащен искусственным интеллектом и может выполнять свои задачи в режиме беспилотника. Он оснащен системами безопасности, которые не дадут ему опрокинуться, и камерами с обзором в 360 градусов. Управлять трактором можно со смартфона, при этом через него можно собирать данные с другим датчиков, расположенных на участке. Это позволит удаленно оценить урожайность, текущие стадии роста и другие показатели состояния растений/культур. MK-V обрабатывает эти данные и составляет собственные прогнозы.