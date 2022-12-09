В России можно купить китайскую "электричку" Toyota Izoa

На Auto.ru появилось объявление о продаже электрокара Toyota Izoa, который прежде в России представлен не был. Эта модель производится в Китае на совместном предприятии FAW Toyota, и на деле представляет собой электрический C-HR. При этом C-HR тоже продается в КНР, но его выпускает другое СП – GAC-Toyota. Батарейный вариант комплектуется 204-сильным электромотором и проезжает без подзарядки 400 километров по циклу NEDC.

Фото: Toyota Toyota

Toyota Izoa выставлен на продажу в Красноярске, местный дилер оценил электрокар в 2 988 000 рублей. У кроссовера передний привод, автоматическая коробка передач и батарея емкостью 54,3 киловатт-часа. Кузов окрашен в белый цвет, а салон – черный с отделкой из экокожи. Из оборудования перечислены подсветка салона, двухзонный климат-контроль, система удержания автомобиля в полосе, датчик света, камера заднего вида, система выбора ездовых режимов и люк на крыше.

Toyota

Toyota

Toyota была включена Минпромторгом в список параллельного импорта еще весной, когда компания приостановила поставки автомобилей в Россию и производство на заводе в Санкт-Петербурге. Осенью стало известно, что Toyota закрывает петербургское предприятие и сводит свою деятельность к постпродажному обслуживанию. Сразу после этого в страну по «серым» схемам завезли различные модели марки, которые прежде тут не продавались.