Tesla страдает из-за нового увлечения Илона Маска

В то время как Илон Маск занят капитальным ремонтом недавно приобретенной им Twitter, другая его компания, Tesla, сталкивается со все более серьезными проблемами. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Инвест-Форсайт Инвест-Форсайт

Ослабление спроса в Китае вынуждает производителя электромобилей замедлять производство и откладывать найм на своем заводе в Шанхае.

Кроме того, акции Tesla снова оказались под давлением, поскольку советники Илона Маска хотят использовать эти акции в качестве залога для новых кредитов — эти займы нужны для погашения долга Twitter.

При этом рыночная стоимость Tesla уже упала в этом году более чем на $500 млрд.

Инвесторов беспокоит то, что Илон Маск меньше занимается своим главным на данный момент активом (Tesla) из-за нового увлечения (Twitter).