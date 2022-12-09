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1 час назад

Новости автомира: Tesla страдает из-за нового увлечения Илона Маска

Инвест-Форсайт

В то время как Илон Маск занят капитальным ремонтом недавно приобретенной им Twitter, другая его компания, Tesla, сталкивается со все более серьезными проблемами. Об этом сообщает Bloomberg.

Tesla страдает из-за нового увлечения Илона Маска
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт

Ослабление спроса в Китае вынуждает производителя электромобилей замедлять производство и откладывать найм на своем заводе в Шанхае.

Кроме того, акции Tesla снова оказались под давлением, поскольку советники Илона Маска хотят использовать эти акции в качестве залога для новых кредитов — эти займы нужны для погашения долга Twitter.

При этом рыночная стоимость Tesla уже упала в этом году более чем на $500 млрд.

Инвесторов беспокоит то, что Илон Маск меньше занимается своим главным на данный момент активом (Tesla) из-за нового увлечения (Twitter).

Сам предприниматель признал, что у него «слишком много работы» и ему приходится иногда ночевать в офисе. Но если раньше он спал на объектах Tesla, в последнее время он проводит «зимнюю спячку» в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско.

Tesla,Илон Маск,
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