Tesla страдает из-за нового увлечения Илона Маска

В то время как Илон Маск занят капитальным ремонтом недавно приобретенной им Twitter, другая его компания, Tesla, сталкивается со все более серьезными проблемами. Об этом сообщает Bloomberg.
Ослабление спроса в Китае вынуждает производителя электромобилей замедлять производство и откладывать найм на своем заводе в Шанхае.
Кроме того, акции Tesla снова оказались под давлением, поскольку советники Илона Маска хотят использовать эти акции в качестве залога для новых кредитов — эти займы нужны для погашения долга Twitter.
При этом рыночная стоимость Tesla уже упала в этом году более чем на $500 млрд.
Инвесторов беспокоит то, что Илон Маск меньше занимается своим главным на данный момент активом (Tesla) из-за нового увлечения (Twitter).
Сам предприниматель признал, что у него «слишком много работы» и ему приходится иногда ночевать в офисе. Но если раньше он спал на объектах Tesla, в последнее время он проводит «зимнюю спячку» в штаб-квартире Twitter в Сан-Франциско.