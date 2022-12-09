Водитель попался ГИБДД спустя несколько часов после покупки фальшивых прав

В Мурманской области водитель купил фальшивые права и был задержан сотрудниками ГИБДД в этот же день, сообщает УМВД России по области.

Фото: Алексей Филиппов/РИА «Новости» Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Автоинспекторы остановили автомобиль для проверки в городе Полярном. 20-летний водитель протянул полицейским водительские права, те усомнились в их подлинности и отправили документ на экспертизу.

Выяснилось, что водительское удостоверение является поддельным и изготовлено способом цветной печати. Водитель рассказал полицейским, что приобрел документ несколькими часами ранее в одном из мессенджеров за 10 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных штампов, печатей или бланков). Максимальное наказание по статье — лишение свободы на 1 год. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.