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3 часа назад

«Китайский G-Class» обзавелся логотипом

Motor.ru

Китайская компания BYD, известная тем, что одной из первых отказалась от производства неэлектрифицированных автомобилей, поделилась новыми подробностями о своем премиальном суббренде Yangwang (Look up или «Смотреть вверх»). Yangwang обзавелся собственным логотипом: он вдохновлен китайским иероглифом, который можно перевести как «сила» или «электричество». Также объявлены сроки появления на рынке первенца Yangwang, внедорожника R1, который за брутальный дизайн прозвали «китайским G-Class» – его презентуют в первом квартале 2023 года.

«Китайский G-Class» обзавелся логотипом
Фото: Motor.ruMotor.ru

Yangwang R1 уже показали на официальных «шпионских» фотографиях, правда пока в камуфляже. Ему прочат гибридную установку мощностью 650 лошадиных сил, а самые дорогие версии получат по электромотору на каждом колесе. За счет этого внедорожник сможет двигаться в так называемом «режиме краба», при котором колеса передней и задней оси поворачиваются в противофазе для высокой маневренности либо все в одну сторону.

Логотип Yangwang

Также известно, что R1 станет самым дорогим автомобилем BYD – он будет стоить не менее 800 тысяч юаней (7,2 миллиона рублей), а в топовой комплектации обойдется в 1,5 миллиона юаней (12,6 миллиона рублей). На премиальный статус указывает и дизайн экстерьера модели, выполненный в стиле Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class.

На сегодняшний день в портфель BYD входят несколько марок, это Dynasty Series и Ocean Series, которые полностью принадлежат китайскому автопроизводителю, а также Denza – совместная компания с Mercedes-Benz.

Вполне вероятно, что Yangwang R1 появится и в России – его могут привезти дилеры, специализирующиеся на китайской экзотике, которые уже поставляют в страну Zeekr 001 и Hongqi E-HS9. При этом марка BYD до сих пор официально не представлена на нашем рынке.

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