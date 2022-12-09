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36 минут назад

Новости автомира: ремонт российских Aurus обойдется в сотни миллионов рублей

Лера Букина

В России опубликовали перечень закупок для технического обслуживания автомобилей Aurus, в котором оказались более 6 тыс. позиций общей стоимостью 479 млн руб. Документ размещен на официальном сайте госзакупок.

Ремонт российских Aurus обойдется в сотни миллионов рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди необходимых комплектующих числятся сиденье б/у от Audi A8, цена которого составляет 965 тыс. руб., дверная ручка от Volvo стоимостью в 53 тыс. руб., а также пара блок-фар стоимостью 751 тыс. руб. Также в список попали выключатель открывания багажника (70 тыс. руб.) и моторное масло Mobil (около 53 тыс. руб.).

Отмечается, что в Aurus используются детали российских брендов. В перечне госзакупок зафиксированы болты и гайки от ВАЗа, а также втулка электродвигателя радиатора от ВАЗ-2106 («Жигули»).

В конце ноября на заводе в Елабуге приступили к серийному производству российского внедорожника класса «люкс» Aurus Komendant. Этот автомобиль является первым российским внедорожником премимум-класса, который будут выпускать на территории РФ. Также подчеркивается, что большую часть комплектующих поставляют российские производители.

Автоновости,Audi A8,Volvo,Audi,Lada,
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