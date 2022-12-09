Ремонт российских Aurus обойдется в сотни миллионов рублей

В России опубликовали перечень закупок для технического обслуживания автомобилей Aurus, в котором оказались более 6 тыс. позиций общей стоимостью 479 млн руб. Документ размещен на официальном сайте госзакупок.

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Среди необходимых комплектующих числятся сиденье б/у от Audi A8, цена которого составляет 965 тыс. руб., дверная ручка от Volvo стоимостью в 53 тыс. руб., а также пара блок-фар стоимостью 751 тыс. руб. Также в список попали выключатель открывания багажника (70 тыс. руб.) и моторное масло Mobil (около 53 тыс. руб.).

Отмечается, что в Aurus используются детали российских брендов. В перечне госзакупок зафиксированы болты и гайки от ВАЗа, а также втулка электродвигателя радиатора от ВАЗ-2106 («Жигули»).