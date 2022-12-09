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2 часа назад

Новости автомира: Mazda6 обновилась и стала мощнее

Motor.ru

В Японии дебютировало обновленное семейство Mazda6: модель обзавелась улучшенным двигателем большей мощности, новыми оттенками кузова и расширенным списком вспомогательных систем. Плановый рестайлинг совпал с 20-летним юбилеем «шестерки» – памятную дату компания «отметила» выпуском спецверсии Mazda6 20th Anniversary Edition, которая отличается серебристой радиаторной решеткой и 19-дюймовыми колесными дисками с зеркальным покрытием. На принадлежность к лимитированной серии указывают шильдики 20th Anniversary.

Mazda6 обновилась и стала мощнее
Фото: Mazda6 20th Anniversary EditionMazda6 20th Anniversary Edition

Самым важным нововведением стал модернизированный 2,2-литровый турбодизель Skyactiv-D, который за счет нового софта блока управления теперь выдает 200 лошадиных сил вместо прежних 190 сил. Доработали и педаль газа, сделав ее более отзывчивой, а также перенастроили усилитель руля.

Список оснащения пополнился системой помощи при движении в пробках и по трассе, а в палитру добавили новые оттенки, белый перламутровый Rhodium White Premium Metallic и золотистый металлик Platinum Quartz Metallic. В топовых комплектациях салон теперь предлагается с отделкой кожей Nappa.

Mazda6 20th Anniversary Edition
Mazda6 20th Anniversary Edition

На рынке Японии обновленную «шестерку» уже можно заказать по цене от 2 962 300 до 4 739 900 иен (1,35-2,15 миллиона рублей). Первые «живые» автомобили появятся в автосалонах только весной 2023 года.

Между тем, в России Mazda6 больше не производится – до весны модель собирали на мощностях совместного предприятия Mazda-Sollers во Владивостоке, из которого японская компания вышла осенью.

Зато в стране можно купить Mazda6 в спецификации для рынка Китая – в КНР эта модель носит имя Atenza. Автомобили доступны в единственной комплектации Luxury стоимостью 3 290 000 рублей: это переднеприводные седаны с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 158 лошадиных и шестиступенчатым автоматом.

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