Последний Ford GT: 800 сил и 1,7 миллиона долларов

Компания Ford представила трековый суперкар GT Mk IV. Он станет последней версией нынешнего GT и будет выпущен в количестве 67 экземпляров. Двухдвека отличится кузовом longtail, 800-сильным двигателем с двумя турбинами и адаптивной подвеской Multimatic. Цена — 1,7 миллиона долларов (более 106 миллиона рублей). Заказы уже принимаются со сроком поставки конец весны 2023 года.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Суперкар Ford GT Mk IV знаменует собой конец жизненного цикла модели второго поколения (или третьего, если считать от GT40). Будучи совместной разработкой отделения Ford Performance и канадской Multimatic, он является сугубо трековой машиной, причем, в отличие от обычного GT, использует удлиненное шасси и кузов longtail. Все панели «нарисованы» заново, сделаны из углеволокна и оптимизированы с точки зрения аэродинамики. А ещё у GT Mk IV много изменений по технике.

Принципиальная конструкция, скорее всего, осталась прежней. Но для двухдверки подготовлен новый битурбодвигатель EcoBoost с планируемой отдачей больше 800 лошадиных сил. По всей видимости, речь идет о моторе объемом 3,5 литра, который на стандартном GT выдает 656 сил и 746 Нм, а на трековом GT Mk II — 710 сил при том же моменте.

В подвеске появятся амортизаторы Multimatic Adaptive Spool Valve, предлагающие большую гибкость в выборе уровней сжатия и отбоя по сравнению с предшественником.