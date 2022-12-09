Последний Ford GT: 800 сил и 1,7 миллиона долларов

Компания Ford представила трековый суперкар GT Mk IV. Он станет последней версией нынешнего GT и будет выпущен в количестве 67 экземпляров. Двухдвека отличится кузовом longtail, 800-сильным двигателем с двумя турбинами и адаптивной подвеской Multimatic. Цена — 1,7 миллиона долларов (более 106 миллиона рублей). Заказы уже принимаются со сроком поставки конец весны 2023 года.
Суперкар Ford GT Mk IV знаменует собой конец жизненного цикла модели второго поколения (или третьего, если считать от GT40). Будучи совместной разработкой отделения Ford Performance и канадской Multimatic, он является сугубо трековой машиной, причем, в отличие от обычного GT, использует удлиненное шасси и кузов longtail. Все панели «нарисованы» заново, сделаны из углеволокна и оптимизированы с точки зрения аэродинамики. А ещё у GT Mk IV много изменений по технике.
Принципиальная конструкция, скорее всего, осталась прежней. Но для двухдверки подготовлен новый битурбодвигатель EcoBoost с планируемой отдачей больше 800 лошадиных сил. По всей видимости, речь идет о моторе объемом 3,5 литра, который на стандартном GT выдает 656 сил и 746 Нм, а на трековом GT Mk II — 710 сил при том же моменте.
В подвеске появятся амортизаторы Multimatic Adaptive Spool Valve, предлагающие большую гибкость в выборе уровней сжатия и отбоя по сравнению с предшественником.
Заказы на Ford GT Mk IV уже принимаются. Тираж двухдверки стоимостью 1,7 миллиона долларов (106,3 млн рублей) составит 67 экземпляров, в честь победы в «24 часах Ле-Мана» 1967 года одноименной модели. Начало поставок запланировано на конец весны 2023-го.