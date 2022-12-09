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1 час назад

Последний Ford GT: 800 сил и 1,7 миллиона долларов

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Компания Ford представила трековый суперкар GT Mk IV. Он станет последней версией нынешнего GT и будет выпущен в количестве 67 экземпляров. Двухдвека отличится кузовом longtail, 800-сильным двигателем с двумя турбинами и адаптивной подвеской Multimatic. Цена — 1,7 миллиона долларов (более 106 миллиона рублей). Заказы уже принимаются со сроком поставки конец весны 2023 года.

Последний Ford GT: 800 сил и 1,7 миллиона долларов
Фото: Motor.ruMotor.ru

Суперкар Ford GT Mk IV знаменует собой конец жизненного цикла модели второго поколения (или третьего, если считать от GT40). Будучи совместной разработкой отделения Ford Performance и канадской Multimatic, он является сугубо трековой машиной, причем, в отличие от обычного GT, использует удлиненное шасси и кузов longtail. Все панели «нарисованы» заново, сделаны из углеволокна и оптимизированы с точки зрения аэродинамики. А ещё у GT Mk IV много изменений по технике.

Принципиальная конструкция, скорее всего, осталась прежней. Но для двухдверки подготовлен новый битурбодвигатель EcoBoost с планируемой отдачей больше 800 лошадиных сил. По всей видимости, речь идет о моторе объемом 3,5 литра, который на стандартном GT выдает 656 сил и 746 Нм, а на трековом GT Mk II — 710 сил при том же моменте.

В подвеске появятся амортизаторы Multimatic Adaptive Spool Valve, предлагающие большую гибкость в выборе уровней сжатия и отбоя по сравнению с предшественником.

Заказы на Ford GT Mk IV уже принимаются. Тираж двухдверки стоимостью 1,7 миллиона долларов (106,3 млн рублей) составит 67 экземпляров, в честь победы в «24 часах Ле-Мана» 1967 года одноименной модели. Начало поставок запланировано на конец весны 2023-го.

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