Путин назвал цель посещения Крымского моста

"Потому что одно дело то, что говорят в отчетах официальных, а другое дело, когда независимые люди дают информацию, важно эту информацию иметь", - заметил президент. "Так же и в этом случае с мостом, мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано", - отметил Путин.