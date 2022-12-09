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2 часа назад

Путин рассказал, что поехал на Крымский мост поддержать строителей

ТАССиещё 5

Президент России Владимир Путин рассказал в Бишкеке, что поехал на Крымский мост, чтобы поддержать строителей и убедиться на месте в качестве выполненных работ.

Путин назвал цель посещения Крымского моста
Фото: ТАССТАСС

"Мне просто хотелось поддержать строителей. Прежде всего - поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объем работ и сделали это качественно", - сказал глава государства журналистам в пятницу.

Он признался, что, "конечно, хотелось посмотреть на самом деле - так это или нет".

"Потому что одно дело то, что говорят в отчетах официальных, а другое дело, когда независимые люди дают информацию, важно эту информацию иметь", - заметил президент. "Так же и в этом случае с мостом, мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано", - отметил Путин.

Автоновости,Владимир Путин,
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