Путин назвал цель посещения Крымского моста

Президент России Владимир Путин рассказал в Бишкеке, что поехал на Крымский мост, чтобы поддержать строителей и убедиться на месте в качестве выполненных работ.
"Мне просто хотелось поддержать строителей. Прежде всего - поддержать строителей, сказать им спасибо, потому что они в очень короткие сроки выполнили огромный объем работ и сделали это качественно", - сказал глава государства журналистам в пятницу.
Он признался, что, "конечно, хотелось посмотреть на самом деле - так это или нет".
"Потому что одно дело то, что говорят в отчетах официальных, а другое дело, когда независимые люди дают информацию, важно эту информацию иметь", - заметил президент. "Так же и в этом случае с мостом, мне хотелось самому посмотреть, как это на самом деле сделано", - отметил Путин.