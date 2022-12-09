Объявлены комплектации нового кроссовера Changan для России

Накануне в России стартовали продажи кроссовера Changan CS55 Plus. Тогда китайский производитель раскрыл стоимость новинки для российского рынка, а теперь на его официальном сайте появилась информация о комплектациях и оснащении. Комплектаций три: Comfort, Luxe и Tech, и уже в начальной вседорожнику полагается полностью светодиодная оптика, бесключевой доступ в салон, 19-дюймовые легкосплавные колесные диски и камеры кругового обзора.

Фото: Changan CS55Plus Changan CS55Plus

Также Changan CS55 Plus в комплектации Comfort имеет подсветку заднего номерного знака и багажника, подогрев передних сидений, климат-контроль, четыре подушки безопасности, включая боковые передние, а также ABS и ESP. В салоне, отделанном экокожей, установлен 10,23-дюймовый экран мультимедийной системы, однако приборная панель в начальной версии аналоговая.

Changan CS55Plus

Changan CS55Plus

В комплектации Luxe список оборудования дополнен встроенным видеорегистратором, функцией автоматического закрытия люка при дожде, подогревом сидений второго ряда, датчиком дождя, системами предупреждения о фронтальном столкновении и автоматического торможения. Аналоговая «приборка» заменена на 10-дюймовую цифровую, дисплей медиасистемы 12,3-дюймовый, а за звук отвечает премиальная аудиосистема Pioneer с шестью динамиками.

Наконец, топовый вариант Tech отличился подсветкой зеркал и салона, панорамной крышей, электроприводом двери багажника и набором дополнительных помощников — от ассистента движения в пробке до системы экстренного торможения при обнаружении пешеходов. Также в список включены интеллектуальный круиз-контроль и автоматический дальний свет.