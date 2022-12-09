Раскрыта стоимость «топового» Chery Tiggo 7 Pro Max в России

Chery готовится представить в России еще один кроссовер с приставкой Max — Tiggo 7 Pro Max, в Китае известный под именем Tiggo 7 Plus. Летом первую партию вседорожников завезли в РФ — предположительно, для проведения сертификации — а теперь автомобиль обнаружился в количестве четырех экземпляров у одного из дилеров Chery. Как пишут «Китайские автомобили», новинка предлагается исключительно в «топовом» варианте по цене 2 829 900 рублей.
Дилерский центр (какой именно, не раскрывается) выставил на сайт четыре экземпляра Tiggo 7 Pro Max в черном и сером цвете кузова. Все они новые и приводятся в движение 1,5-литровым бензиновым турбомотором, который сочетается с вариатором и передним приводом.
Любопытно, что дилер указал отдачу в 158 лошадиных сил и 230 Нм крутящего момента, в то время как в опубликованном летом Одобрении типа транспортного средства (ОТТС) значатся другие характеристики — 147 сил и 210 Нм. При этом даже в Китае двигатель Tiggo 7 Plus выдает не 158, а 156 сил, так что, по всей вероятности, дилер ошибся на две единицы.
Chery Tiggo 7 Pro Max пока официально не представлен в России, он все же может успеть дебютировать до конца года. Тогда же будет объявлена цена производителя, которая необязательно совпадет с озвученной дилером. От «обычного» Tiggo 7 Pro новинка отличится иным оформлением экстерьера и салона, а также нюансами оборудования.
В китайской линейке 7 Pro Max также имеется полноприводная модификация со 197-сильным двигателем 1.6: он применяется и в российских Chery Tiggo 8 Pro и Exeed TXL, но в «задушенном» варианте на 186 сил. Возможно, такой кроссовер доберется до России позже — уже в 2023 году.