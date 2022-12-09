Chevrolet случайно рассекретила гибридный Corvette

Компания Chevrolet по ошибке добавила в конфигуратор ещё не представленную гибридную версию Corvette. И хотя её оттуда быстро убрали, пользователи форума MidEngineCorvetteForum успели сделать несколько скриншотов. На них можно рассмотреть сам автомобиль, но без технических подробностей. Главное — стал известен предварительный срок выхода модели на рынок: лето следующего года.

Фото: MidEngineCorvetteForum MidEngineCorvetteForum

Слухи о гибридном «Корвете» компания Chevrolet подтвердила весной и даже показала видео с тестов машины. Предполагалось, что суперкар оснастят «атмосферником» 6.2, а ещё он получит полный привод. Технические детали проекта по-прежнему засекречены, зато Chevrolet по ошибке добавила бензоэлектрический Corvette E-Ray в конфигуратор, а пользователи MidEngineCorvetteForum успели сделать несколько скриншотов.

Заказы на гибрид начнут принимать будущим летом, то есть премьера может состояться в начале 2023 года. Внешних отличий от обычных версий у машины будет немного: оригинальный декор, шильдики и наклейка на руле с надписью E-Ray. Комбинированная отдача силовой установки составит порядка 600–650 сил, меньше, чем у Corvette Z06 (670 л.с.). Это не противоречит прежним слухам, что Z06 займет нишу между E-Ray и 1000-сильным Zora ZR1.