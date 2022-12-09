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2 часа назад

В Россию привезли китайские кроссоверы Changan Auchan X5. Известны цены

Motor.ruиещё 1

Издание «Газета.Ru» сообщило, что российские дилерские центры выставили на продажу китайские кроссоверов Changan Auchan X5 образца 2020 года. Подобные объявления появились на официальных сайтах дилеров, а также на страницах популярных классифайдов. Большинство автомобилей доступны к покупке в автосалонах Приморского края. В зависимости от комплектации, а также варианта силовой установки стоимость новой для нашего рынка модели составляет от 1,8 до 2,5 миллионов рублей.

В Россию привезли китайские кроссоверы Changan Auchan X5
Фото: Changan Auchan X5Changan Auchan X5

Changan Auchan X5 представили в 2020 году в рамках Пекинского автосалона. Кроссовер оборудовали камерами кругового обзора, круиз-контролем с радаром, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, а также всевозможными водительскими ассистентами.

Российские дилеры предлагают переднеприводные кроссоверы с полуторалитровым турбомотором, отдача которого составляет 180 лошадиных сил. Агрегат укомплектован роботизированной коробкой передач. Кроме того, покупателям доступны модели со 128-сильным «атмосферником» объемом 1,8-литра.

Приобрести очередную китайскую новинку можно от 1,8 до 2,5 миллионов рублей.

Накануне список китайского модельного ряда в России пополнил гибридный кроссовер Huawei Aito M5. Стоимость автомобиля, который оснащен функцией автопилота, начинается от 4,2 миллиона рублей.

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