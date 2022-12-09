В Россию привезли китайские кроссоверы Changan Auchan X5

Издание «Газета.Ru» сообщило, что российские дилерские центры выставили на продажу китайские кроссоверов Changan Auchan X5 образца 2020 года. Подобные объявления появились на официальных сайтах дилеров, а также на страницах популярных классифайдов. Большинство автомобилей доступны к покупке в автосалонах Приморского края. В зависимости от комплектации, а также варианта силовой установки стоимость новой для нашего рынка модели составляет от 1,8 до 2,5 миллионов рублей.

Фото: Changan Auchan X5 Changan Auchan X5

Changan Auchan X5 представили в 2020 году в рамках Пекинского автосалона. Кроссовер оборудовали камерами кругового обзора, круиз-контролем с радаром, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем, а также всевозможными водительскими ассистентами.

Российские дилеры предлагают переднеприводные кроссоверы с полуторалитровым турбомотором, отдача которого составляет 180 лошадиных сил. Агрегат укомплектован роботизированной коробкой передач. Кроме того, покупателям доступны модели со 128-сильным «атмосферником» объемом 1,8-литра.

Приобрести очередную китайскую новинку можно от 1,8 до 2,5 миллионов рублей.