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1 час назад

Представлен новый кроссовер Honda с начинкой CR-V

Motor.ruиещё 1

В Китае представлен новый кроссовер Honda с начинкой CR-V шестого поколения. Совместное предприятие GAC-Honda поделилось официальными фотографиями Honda Breeze второй итерации и позволило местным журналистам познакомиться с новинкой. От исходной модели Breeze отличается оригинальным кузовом и оптикой: поменялись почти все панели! По салону без сюрпризов, да и техника такая же, как у китайской CR-V; ожидаемая стартовая цена — 190 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей).

Представлен новый кроссовер Honda с начинкой CR-V
Фото: Новый Honda BreezeНовый Honda Breeze

Honda Breeze проще всего узнать по отсутствию чёрных пластиковых деталей: в цвет кузова окрашены накладки над колёсными арками, вставки по нижней кромке дверей и бамперов. Задние фонари лишились вертикальных секций — вместо них заглушки. Решётка радиатора фактически отсутствует, а капот напротив стал массивнее и вынудил изменить форму крыльев.

Новые кузовные панели изменили габариты кроссовера: Breeze оказался на 13 миллиметров длиннее исходной CR-V. Однако колёсная база одинакова (2701 миллиметр), так что Honda без проблем унифицировала модели по технике и салону. Пока раскрыта только пятиместная версия, но трёхрядный кроссовер Breeze тоже будет.

На старте продаж у новинки будет безальтернативная «турбочетвёрка» 1.5 (193 лошадиные силы, 243 Нм) в связке с вариатором, передним или полным приводом. В перспективе у обоих кроссоверов Honda появится гибридная силовая установка с возможностью зарядки от розетки.

Комплектации и цены новой Honda Breeze будут раскрыты до конца месяца, но особой интриги нет, ведь прошлое поколение стоило сравнимо с «родственной» CR-V. Это значит, что в зависимости от оснащения и типа привода кроссовер с турбомотором будет стоить от 190 до 250 тысяч юаней (эквивалент 1,71-2,25 миллиона рублей).

Автоновости,Кроссовер,Honda,
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