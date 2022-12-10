В Китае представлен новый кроссовер Honda с начинкой CR-V шестого поколения. Совместное предприятие GAC-Honda поделилось официальными фотографиями Honda Breeze второй итерации и позволило местным журналистам познакомиться с новинкой. От исходной модели Breeze отличается оригинальным кузовом и оптикой: поменялись почти все панели! По салону без сюрпризов, да и техника такая же, как у китайской CR-V; ожидаемая стартовая цена — 190 тысяч юаней (1,7 миллиона рублей).

Фото: Новый Honda Breeze Новый Honda Breeze

Honda Breeze проще всего узнать по отсутствию чёрных пластиковых деталей: в цвет кузова окрашены накладки над колёсными арками, вставки по нижней кромке дверей и бамперов. Задние фонари лишились вертикальных секций — вместо них заглушки. Решётка радиатора фактически отсутствует, а капот напротив стал массивнее и вынудил изменить форму крыльев.

Новые кузовные панели изменили габариты кроссовера: Breeze оказался на 13 миллиметров длиннее исходной CR-V. Однако колёсная база одинакова (2701 миллиметр), так что Honda без проблем унифицировала модели по технике и салону. Пока раскрыта только пятиместная версия, но трёхрядный кроссовер Breeze тоже будет.

На старте продаж у новинки будет безальтернативная «турбочетвёрка» 1.5 (193 лошадиные силы, 243 Нм) в связке с вариатором, передним или полным приводом. В перспективе у обоих кроссоверов Honda появится гибридная силовая установка с возможностью зарядки от розетки.