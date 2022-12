Bentley показала уникальный Flying Spur от создателя кроссовок

В 2022 году Bentley совместно с создателем кастомной обуви Домиником Чамброне, известным как The Surgeon, подготовила коллекцию кроссовок Bentley x The Surgeon adidas Forum Low, которые будут доступны исключительно для клиентов придворного тюнинг-ателье Mulliner. Вместе с публичным дебютом эксклюзивной обуви на выставке современного искусства Art Basel Miami состоялась премьера единственного в своём роде автомобиля Bentley Flying Spur Hybrid x The Surgeon, автором которого и стал специализирующийся на кастомизации кроссовок мастер.