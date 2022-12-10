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3 часа назад

Новости автомира: Bentley показала уникальный Flying Spur от создателя кроссовок

Motor.ru

В 2022 году Bentley совместно с создателем кастомной обуви Домиником Чамброне, известным как The Surgeon, подготовила коллекцию кроссовок Bentley x The Surgeon adidas Forum Low, которые будут доступны исключительно для клиентов придворного тюнинг-ателье Mulliner. Вместе с публичным дебютом эксклюзивной обуви на выставке современного искусства Art Basel Miami состоялась премьера единственного в своём роде автомобиля Bentley Flying Spur Hybrid x The Surgeon, автором которого и стал специализирующийся на кастомизации кроссовок мастер.

Bentley показала уникальный Flying Spur от создателя кроссовок
Фото: Motor.ruMotor.ru

Все изменения коснулись исключительно внешнего вида и салона автомобиля. Кузов машины окрашен двумя оттенками чёрного цвета — Anthracite и Anthracite Satin — контрастируют с которыми акценты Satin Bronze. При этом фирменная статуэтка с литерой «B» на капоте сделана чёрной, 22-дюймовые колёса выполнены в сочетании цветов Satin Anthracite и Satin Bronze, а кузов дополнен опциональными пакетами Mulliner Blackline (отказ от хромированного декора в пользу чёрной отделки) и Styling Specification (аэродинамический обвес из углепластика).

На задней стойке кузова появилась фирменная эмблема The Surgeon и она же — изображение черепа в маске с перекрещенными под ним скальпелями — проецируется на землю при открытии дверей. В салоне аналогичный логотип вышит на подголовниках сидений и выгравирован на шпоне грецкого ореха, которым украшена передняя панель. Салон отделан сочетанием белой Linen и чёрной Beluga кожи с прострочкой нитью цвета Bronze, а напоминание об авторе проекта встречается на порогах и приборной панели.

Уникальный Flying Spur Hybrid оснащается 2,9-литровым двигателем V6 с двумя турбокомпрессорами и развивает 416 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента при 5650 оборотах в минуту. Между ДВС и трансмиссией установлен 136-сильный электромотор, а их суммарная отдача составляет 544 силы и 750 Нм. Автомобиль от Доминика Чамброне будет продан с аукциона, а покупатель седана получит вместе с машиной и эксклюзивные кроссовки.

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