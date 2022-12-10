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3 часа назад

Новости автомира: компания Chevrolet представила в Мексике хэтчбек Chevrolet Aveo

ПроКроссовер.ру

Chevrolet Aveo получил модернизацию к 2024 году. Он стал двойником четырехдверного седана, произведенного совместным предприятием SAIC-GM в Китае, модель B-сегмента появится в Мексике в виде хэтчбека в 2023 году под хорошо зарекомендовавшим себя прозвищем Aveo.

Компания Chevrolet представила в Мексике хэтчбек Chevrolet Aveo
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Хэтчбек получил не менее шести подушек безопасности, задние датчики парковки и предупреждение о пристегивании ремней как для передних, так и для задних пассажиров. Это все, чем бренд Chevrolet готов поделиться на данный момент. Более подробная информация о стандартном оборудовании и ценах будет объявлена в первой половине следующего года.

По предварительной информации, Chevrolet Aveo могут оснастить 1,5-литровым турбированным движком мощностью 147 лошадиных сил. Но представители СМИ из Мексики думают, что машина будет продаваться с мотором 1,5 литра и мощностью 110 лошадиных сил.

Автоновости,Chevrolet Aveo,Chevrolet,
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