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2 часа назад

Новости автомира: Автоэксперт рассказал о нехватке машин на российском рынке

Илья Родин

Ситуация на российском авторынке постепенно улучшается за счет параллельного импорта, заявил замгендиректора АГ «Авилон» Алексей Стариков. Он добавил, что вместе с тем в 2023 году сохранится дефицит предложения, особенно в сегменте седанов, пишет РИА «Новости».

Россиян предупредили о дефиците популярных авто
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что в начале ноября представители отрасли сообщали, что автомобили европейских, американских и японских брендов массового сегмента в российских салонах практически закончились. Их запасов должно было хватить до конца года.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Стариков подчеркнул, что «нехватка автомобилей, как и сейчас, в 2023 году будет одним из наиболее влиятельных трендов».

По его словам, в настоящее время на рынке наблюдается дефицит машин в сегменте седанов. Кроссоверы и внедорожники представлены в значительно большем количестве.

Эксперт уточнил, что кризис привел к появлению на рынке значительного количества моделей, которые не были на представлены ранее. В частности, в России появились в продаже разнообразные электромобили. В том числе, Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, Faw Bestune NAT.

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