Россиян предупредили о дефиците популярных авто

Ситуация на российском авторынке постепенно улучшается за счет параллельного импорта, заявил замгендиректора АГ «Авилон» Алексей Стариков. Он добавил, что вместе с тем в 2023 году сохранится дефицит предложения, особенно в сегменте седанов, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что в начале ноября представители отрасли сообщали, что автомобили европейских, американских и японских брендов массового сегмента в российских салонах практически закончились. Их запасов должно было хватить до конца года.
Стариков подчеркнул, что «нехватка автомобилей, как и сейчас, в 2023 году будет одним из наиболее влиятельных трендов».
По его словам, в настоящее время на рынке наблюдается дефицит машин в сегменте седанов. Кроссоверы и внедорожники представлены в значительно большем количестве.
Эксперт уточнил, что кризис привел к появлению на рынке значительного количества моделей, которые не были на представлены ранее. В частности, в России появились в продаже разнообразные электромобили. В том числе, Volkswagen ID.6, Audi Q5 E-Tron, Faw Bestune NAT.