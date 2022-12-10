Россиян предупредили о дефиците популярных авто

Ситуация на российском авторынке постепенно улучшается за счет параллельного импорта, заявил замгендиректора АГ «Авилон» Алексей Стариков. Он добавил, что вместе с тем в 2023 году сохранится дефицит предложения, особенно в сегменте седанов, пишет РИА «Новости».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Отмечается, что в начале ноября представители отрасли сообщали, что автомобили европейских, американских и японских брендов массового сегмента в российских салонах практически закончились. Их запасов должно было хватить до конца года.

Стариков подчеркнул, что «нехватка автомобилей, как и сейчас, в 2023 году будет одним из наиболее влиятельных трендов».

По его словам, в настоящее время на рынке наблюдается дефицит машин в сегменте седанов. Кроссоверы и внедорожники представлены в значительно большем количестве.