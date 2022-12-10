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44 минуты назад

Новости автомира: Escalade и Camaro станут семейством моделей

Motor.ru

В ближайшие годы внедорожники Cadillac Escalade и спорткары Chevrolet Camaro претерпят серьёзные изменения. И речь идёт не о том, что каждая из машин сменит поколение, а о более глобальных переменах в схеме бизнеса концерна General Motors, который решил превратить модели в суббренды. И Escalade, и Camaro станут наименованиями для целого семейства автомобилей, сохранив, правда, в их ряду те модели, с которыми имена ассоциируется сейчас — внедорожником и спорткаром соответственно.

Escalade и Camaro станут семейством моделей
Фото: Motor.ruMotor.ru

По информации издания Car and Driver, ссылающегося на собственные источники внутри концерна, американский автопроизводитель решил не тратить силы и средства на создание и раскрутку новых брендов. Вместо этого General Motors возьмёт давно представленные и знакомые аудитории названия и расширит их с одной модели до целого семейства автомобилей.

В рамках трансформации Escalade, который сегодня представлен полноразмерным внедорожником и его удлинённой версией ESV, получит ещё как минимум две модели. Более компактный премиальный кроссовер с трёхрядным салоном, а также роскошный минивэн, который станет эксклюзивом для рынка Китая. Не исключено и создание «внедорожного» универсала или седана а-ля Audi Allroad или новая Toyota Crown.

Что касается Camaro, то спорткары в гамме сохранятся. Речь идёт о двухдверных четырёхместных купе и кабриолете с электрической силовой установкой, а также о потенциальном флагманском автомобиле на платформе нового Chevrolet Corvette, но основная ставка будет сделана на первые в истории бренда кроссоверы с трёх- и пятидверным кузовами.

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