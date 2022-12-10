Забытый в сарае на 30 лет Aston Martin DB4 выставили на продажу

В мире ещё достаточно сараев, которые могут скрывать в себе редкие классические автомобили, владельцы которых позабыли о своих машинах на долгие годы. Один из последних примеров таких «амбарных находок» — легендарный британский спорткар Aston Martin DB4, который внезапно обнаружился по другую сторону Атлантического океана. Необычную по меркам американского рынка модель отыскали в США и теперь продают коллекционное купе в неизменном виде.

Фото: Motor.ru Motor.ru

История умалчивает, как автомобиль оказался в США, но современная история спорткара началась в конце 1970-х годов. Ветеран войны во Вьетнаме после возвращения домой устроился на работу в один из автосервисов, владелец которого попросил нового сотрудника помочь с ремонтом его Aston Martin. За несколько недель машину починили, после чего хозяин сервиса просто подарил купе 1962 года своего работнику.

Новый обладатель уникального автомобиля забрал его себе, рассчитывая со временем его восстановить, однако по неназванным причинам машина оказалась забытой в сарае более чем на 30 лет. Всего было сделано 1129 экземпляров Aston Martin DB4, так что спорткар с алюминиевым кузовом миланского ателье Carrozzeria Touring представляет ценность.

Окрашенный в синий цвет автомобиль с отделанным красной кожей салоном несёт на себе отпечаток времени, однако полностью оригинальная комплектация и в целом неплохое состояние машины делают возможной её реставрацию. В состоянии барнфайнда купе оценили в 320 тысяч долларов, а восстановленный DB4 и вовсе будет стоить не менее миллиона долларов.