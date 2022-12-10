Очередь на Керченскую переправу сократилась до 184 грузовиков

"За прошедшие сутки в порт отправили 171 транспортное средство и 196 пассажиров. По состоянию на утро 10 декабря на перехватывающей парковке в поселке Ильич в очереди на переправу находится 184 автомобиля. Водителям большегрузов, которые везут на полуостров продукты питания и товары первой необходимости, выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы", - говорится в сообщении.