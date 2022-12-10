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1 час назад

Новости автомира: очередь на Керченскую переправу сократилась до 184 грузовиков

ТАСС

Очередь машин на Керченскую паромную переправу, по данным на утро субботы, сократилась до 184 грузовиков после снятия штормового предупреждения, сообщил оперштаб Краснодарского края.

Очередь на Керченскую переправу сократилась до 184 грузовиков
Фото: ТАССТАСС

"За прошедшие сутки в порт отправили 171 транспортное средство и 196 пассажиров. По состоянию на утро 10 декабря на перехватывающей парковке в поселке Ильич в очереди на переправу находится 184 автомобиля. Водителям большегрузов, которые везут на полуостров продукты питания и товары первой необходимости, выдают пропуска для дальнейшей погрузки на паромы", - говорится в сообщении.

На парковке помогают волонтеры, с 10:00 до 22:00 работает столовая, есть пункт обогрева.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября после теракта на Крымском мосту. 8 декабря администрация Краснодарского края сообщала, что количество машин в очереди сократилось до 270 автомобилей.

Работа переправы за последний месяц постоянно приостанавливалась из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничения на проезд грузового транспорта в регионе ввели 27 октября, ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе на территории края продолжают действовать. Проехать по территории региона и переправиться в Крым на паромах могут только фуры с приоритетными грузами.

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