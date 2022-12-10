Hennessey сделала 1000-сильный Corvette ZR1

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Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance, которое сделало себе имя на создании сверхмощных модификаций на базе американских автомобилей разных классов, представило свой новый проект. В качестве исходной модели специалисты из Техаса взяли купе Chevrolet Corvette, причём не последнего поколения C8, а уже снятую с производства машину генерации C7. Базовым вариантом стала мощнейшая версия ZR1, которую сделали ещё более экстремальной с точки зрения параметров.

Стандартный 6,2-литровый компрессорный V8 мощностью 765 лошадиных сил с помощью пакетов доработок HPE 850 и HPE 1000 можно довести до 850 и 1000 сил соответственно. В варианте HPE 850 автомобиль оснащают новой системой впуска, клапанными пружинами, штангами толкателя и модернизированной головкой блока цилиндров.

В пакете HPE1000 список дооснащения пополняется новым механическим нагнетателем. Помимо прочего пакет доработок подразумевает перенастройку 8-ступенчатой автоматической коробки передач, установку новой спортивной выхлопной системы и ряд других доработок, позволяющих добиться внушительной прибавки в мощности агрегата семейства LT5.