Hennessey сделала 1000-сильный Corvette ZR1

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance, которое сделало себе имя на создании сверхмощных модификаций на базе американских автомобилей разных классов, представило свой новый проект. В качестве исходной модели специалисты из Техаса взяли купе Chevrolet Corvette, причём не последнего поколения C8, а уже снятую с производства машину генерации C7. Базовым вариантом стала мощнейшая версия ZR1, которую сделали ещё более экстремальной с точки зрения параметров.