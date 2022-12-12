Водителей перестанут наказывать за следы некоторых лекарств в организме

Полицейские временно не будут возбуждать дела в отношении водителей, в организме которых найдены следы лекарств, не относящихся к наркотическим или психотропным средствам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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По информации издания, соответствующие рекомендации ГИБДД направила в свои региональные управления. Указание дано в связи с решением Конституционного суда (КС), запретившего нижестоящим судам наказывать водителей, севших за руль после употребления некоторых видов лекарственных препаратов. Речь, в частности, идет о таких препаратах как фенибут, феназепам, и ряде антидепрессантов.

Такое решение КС вынес после того, как Салехардский горсуд при рассмотрении дела обратил внимание, что Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) разрешает наказывать за употребление алкоголя, наркотиков и психотропных веществ, но не за лекарства.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы готовят поправки в КоАП, которые освободят автомобилистов от ответственности при обнаружении в организме следов запрещенных веществ, не относящихся к психотропным или наркотическим лекарствам. Такие вещества входят в состав многих жаропонижающих, болеутоляющих или антигистаминных препаратов, и тесты на наркотики дадут положительный результат. При этом получить опьяняющий эффект при приеме таких лекарств в терапевтических дозах невозможно.