Mercedes-Benz Citan превратили во внедорожник

Для легковых моделей Mercedes-Benz тюнинг предлагает множество компаний, а вот ассортимент доступных доработок для коммерческих автомобилей этой же марки не столь велик. Едва ли не единственная компания, работающая в этом сегменте рынка — тюнинг-ателье Vansports, которое специализируется на доработках исключительно минивэнов и фургонов. На сей раз за основу своего проекта специалисты взяли немецкий аналог Renault Kangoo — Mercedes-Benz Citan, который получил внедорожную и сугубо городскую версии.

Фото: Vansports Vansports

Жёлтый фургон в исполнении UrbanSportster обзавёлся новыми пружинами подвески, уменьшившими дорожный просвет на 30 миллиметров. Визуально модель отличается 19-дюймовыми двухцветными колёсами, а также аэродинамическими накладками на бампера и пороги.

Салон отделан чёрной алькантарой, которая дополнена жёлтыми вставками в тон кузову. Штатный руль заменён деталью с усечённой нижней частью, а также появились алюминиевые накладки на пороги. Исполнение Georide ориентировано на эксплуатацию на бездорожье. Новые пружины подвески увеличили клиренс, а 18-дюймовые матово-чёрные колёса получили шины General Grabber AT3.

Экстерьер дополнен накладками на бамперы, силовым багажником на крыше со светодиодными модулями, а доработки салона — аналогичны версии UrbanSportster, но в тёмном цвете. О технических доработках Mercedes-Benz Citan не сообщается. Премьера обоих автомобилей состоялась на шоу тюнинга в Эссене. В Vansports заявили о готовности доработать как фургоны, так и пассажирские минивэны Citan Tourer.