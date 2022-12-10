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3 часа назад

Audi Q5 Sportback блеснул на «лосином тесте»

Motor.ru

Журналисты испанского автомобильного издания km77 протестировали новейший кроссовер Audi Q5 Sportback традиционным для портала «лосиным тестом». В рамках заездов тестовая машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках отведённого автомобилю коридора, а затем вернуться в свою полосу движения. Новинка своим поведением приятно удивила экспертную группу.

Audi Q5 Sportback блеснул на «лосином тесте»
Фото: km77km77

На тесте оказался автомобиль в исполнении 45 TFSI, что подразумевает бензиновый турбомотор 2.0 (249 сил и 370 Нм), дополненной гибридной системой MHEV, 7-ступенчатым «роботом» S Tronic и подключаемым полным приводом quattro ultra. Такой кроссовер без всяких проблем преодолел заданное испытание на эталонной скорости 77 километров в час и даже смог проехать «лосиный тест» со скоростью 79 километров в час.

Даже более того — на скорости 80 километров в час был задет только один из ограничивающих конусов. Эксперты высоко оценили настройку шасси и алгоритмы работы электронных ассистентов водителя, которые позволяют сохранять стабильное и предсказуемое поведение даже при манёврах на высокой скорости.

При этом недостаточная поворачиваемость может помешать получить удовольствие азартному человеку за рулём, но для среднестатистического водителя такое поведение обеспечивает возможность безопасного движения в экстренных ситуациях. Отдельно испанские журналисты подчеркнули, что семейный кроссовер Audi Q5 Sportback в «лосином тесте» оказался быстрее, чем более динамичные по своей натуре «заряженный» хэтчбек Audi RS 3 и электромобиль Audi e-tron GT.

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