Audi Q5 Sportback блеснул на «лосином тесте»

Журналисты испанского автомобильного издания km77 протестировали новейший кроссовер Audi Q5 Sportback традиционным для портала «лосиным тестом». В рамках заездов тестовая машина должна резко перестроиться — как при встрече с настоящим животным — в соседнюю полосу движения и при этом не задеть ни одного конуса, оставшись в рамках отведённого автомобилю коридора, а затем вернуться в свою полосу движения. Новинка своим поведением приятно удивила экспертную группу.

Фото: km77 km77

На тесте оказался автомобиль в исполнении 45 TFSI, что подразумевает бензиновый турбомотор 2.0 (249 сил и 370 Нм), дополненной гибридной системой MHEV, 7-ступенчатым «роботом» S Tronic и подключаемым полным приводом quattro ultra. Такой кроссовер без всяких проблем преодолел заданное испытание на эталонной скорости 77 километров в час и даже смог проехать «лосиный тест» со скоростью 79 километров в час.

Даже более того — на скорости 80 километров в час был задет только один из ограничивающих конусов. Эксперты высоко оценили настройку шасси и алгоритмы работы электронных ассистентов водителя, которые позволяют сохранять стабильное и предсказуемое поведение даже при манёврах на высокой скорости.