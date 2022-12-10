В РФ начались продажи нового кроссовера Changan CS55 Plus

Дилерские центры в РФ приступили к продаже новых автомобилей SUV-сегмента, речь идёт о кроссовере Changan CS55 Plus. Для российского рынка предложены три комплектации: Comfort, Luxe и Tech, по приемлемым ценам.

Фото: Car.ru Car.ru

Длина автомобиля составляет 4515 мм, ширина – 1865 мм, колёсная база не превышает 2656 мм. Дизайн модели частично совпадает с флагманским кроссовером UNI-K. Новинка имеет такие же каплевидные очертания кузова, увеличенную решётку радиатора и суженные фары головного света.

Видео дня

Среди штатных опций называют передние подушки безопасности, современный модуль сигнализации, систему климат-контроля и цифровую панель приборов. Установлены задние датчики парковки и другое штатное оборудование.

Под капотом новинки расположен турбированный двигатель с камерой сгорания топлива 1,5 л. Мотор относится к популярной серии BlueCore. Силовой агрегат сопряжён с роботизированной коробкой переключения передач, имеется два «мокрых» сцепления. Машина в базовой версии доступна за 2,67 млн рублей.

Дебют в России китайских кроссоверов компании Changan состоялся в 2013 году. Год спустя в РФ началась узловая сборка модели CS35. В конце 2019 года компания представила следующую модель – кроссовер Сhangan CS55. Он отличался некоторыми удачными характеристиками, машину положительно оценили эксперты.

Вскоре новинка вышла в продажу, дилерские салоны были заинтересованы в реализации комфортабельных кроссоверов. Модель составила определённую конкуренцию более известным представителям SUV-сегмента.

В сравнении с 2018 и 2019 годами объёмы продаж машин данной модели возросли на 46%. Если принять во внимание ноябрь 2018 и ноябрь 2019 годов, то реальная реализация увеличилась на 1477 %.

Лидером продаж среди кросоверов Changan является модель Social SUV-CS35 Plus. Под капотом расположен мотор с рабочей камерой 1,6 л, мощностью 128 л. с., привод у машины передний.