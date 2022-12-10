С 11 декабря по Крымскому мосту перестанут пускать одну категорию автомобилей, сообщается на сайте Министерства транспорта России.

Согласно сообщению ведомства, ограничения будут распространяться на грузовики с грузоподъемностью более 1,5 тонн, в частности на автомобили типа «Газель». Водителям данных транспортных средств посоветовали при пересечении Керченского пролива выбрать для проезда альтернативный маршрут или пользоваться паромной переправой.

Минтранс дополнительно объявит о снятии временных ограничений.

«Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме», — уточняется в сообщении министерства.