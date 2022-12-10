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30 минут назад

По Крымскому мосту перестанут пускать одну категорию автомобилей

Lenta.ru

С 11 декабря по Крымскому мосту перестанут пускать одну категорию автомобилей, сообщается на сайте Министерства транспорта России.

Согласно сообщению ведомства, ограничения будут распространяться на грузовики с грузоподъемностью более 1,5 тонн, в частности на автомобили типа «Газель». Водителям данных транспортных средств посоветовали при пересечении Керченского пролива выбрать для проезда альтернативный маршрут или пользоваться паромной переправой.

Минтранс дополнительно объявит о снятии временных ограничений.

Путин проехал по Крымскому мосту

«Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме», — уточняется в сообщении министерства.

8 октября на мосту через Керченский пролив взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате ЧП три человека погибли.

Автоновости,Видео,Владимир Путин,Минтранс РФ,
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