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41 минуту назад

Эксперты назвали самые популярные у россиян автомобили осени

Илья Родин

Осенью 2022 года самой большой популярностью у россиян пользовались корейские Hyundai и Kia, а также японская Toyota, рассказали аналитики сервиса «СберАвто». Они отметили, что средний чек составил 1,28 млн рублей, пишет РИА «Новости».

Названы самые популярные у россиян автомобили осени
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным исследователей, наиболее популярными оказались Hyundai, Toyota, Kia (12%, 11% и 11% от всех сделок соответственно).

Четвертое и пятое место заняли Lada и Volkswagen. Наиболее востребованной моделью оказалась Kia Rio, второе место у Lada Granta, третье - у Hyundai Solaris.

Уточняется, что львиная доля всех сделок (95%) пришлась на подержанные автомобили, только 5% - на новые. В тройку лидеров среди новых машин попали Lada, Chery и Hyundai.

Аналитики отметили, что активнее всего совершали онлайн-покупки москвичи. На втором месте - петербуржцы. В топ-5 попали также Екатеринбург, Уфа и Казань.

Автоновости,Lada Granta,Kia Rio,Hyundai Solaris,Chery,Hyundai,Kia,Toyota,Volkswagen,Lada,
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