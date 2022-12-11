Mansory готовит тюнинг для нового Porsche 911 Turbo

Тюнинг-ателье Mansory, которое завоевало всемирную известность своими эпатажными проектами, часто находящимися на грани китча (а то и за ней), дорабатывает автомобили самых разных марок. Одним из последних в поле зрения специалистов попал спорткар Porsche 911 последнего поколения 992, причём в топовых версиях Turbo и Turbo S. Именно для этих модификаций тюнеры и готовят комплект фирменных доработок для повышения мощности силовой установки и создания неповторимого внешнего вида.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Актуальное поколение Turbo S оснащается 3,75-литровым 6-цилиндровым оппозитным турбомотором, выдающим 650 лошадиных сил и 800 Нм, а версия Turbo в своём арсенале имеет аналогичный агрегат, но с отдаче 570 сил и 750 Нм. Моторы сочетаются с 8-ступенчатой роботизированной коробкой PDK и полным приводом.

Детальной информации о доработках силовой установки и модернизации кузова пока нет, однако по обнародованным тизерам можно сделать первые выводы. Для немецкого купе Mansory подготовила полный набор аэродинамических элементов из карбона, включая новые бампера и накладки на пороги, капот и антикрыло, а также нештатные колёса.