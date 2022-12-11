Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
3 часа назад

Новости автомира: Раскрыты марки самых популярных у россиян автомобилей этой осенью

Мослента

Этой осенью самыми популярными автомобилем у россиян оказался Hyundai. Такие данные в своем исследовании раскрыл сервис «СберАвто», результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.

Раскрыты марки самых популярных у россиян автомобилей этой осенью
Фото: мослентамослента

«Самым популярными автомобилями этой осенью с минимальным отрывом оказались Hyundai, Toyota, Kia (12 процентов, 11 поцентов и 11 процентов от всех сделок соответственно). На четвертом и пятом месте по количеству сделок оказались Lada и Volkswagen (10 процентов у каждого бренда)», — говорится в материале исследования.

Средняя цена машины составила 1,28 миллиона рублей. Новые автомобили жители страны покупали в среднем за 2,19 миллиона рублей, а с пробегом — за 1,2 миллиона рублей. При этом 95 сделок от общего числа пришлось на автомобили с пробегом и только пять процентов на новые.

Автоновости,Hyundai,Kia,Toyota,Volkswagen,Lada,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители