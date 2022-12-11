Раскрыты марки самых популярных у россиян автомобилей этой осенью

Этой осенью самыми популярными автомобилем у россиян оказался Hyundai . Такие данные в своем исследовании раскрыл сервис «СберАвто», результаты которого есть в распоряжении РИА Новости .

«Самым популярными автомобилями этой осенью с минимальным отрывом оказались Hyundai, Toyota , Kia (12 процентов, 11 поцентов и 11 процентов от всех сделок соответственно). На четвертом и пятом месте по количеству сделок оказались Lada и Volkswagen (10 процентов у каждого бренда)», — говорится в материале исследования.

Средняя цена машины составила 1,28 миллиона рублей. Новые автомобили жители страны покупали в среднем за 2,19 миллиона рублей, а с пробегом — за 1,2 миллиона рублей. При этом 95 сделок от общего числа пришлось на автомобили с пробегом и только пять процентов на новые.