Очередь из фур на Керченскую переправу из Кубани выросла в 1,5 раза

В пресс-службе администрации Краснодарского края заявили, что более 280 грузовых автомобилей находятся в очереди на Керченскую паромную переправу со стороны Краснодарского края по состоянию на воскресенье, 11 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

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«На накопительной парковке в поселке Ильич свою очередь на Керченскую переправу ожидают водители 288 автомобилей. На перехватывающей площадке продолжают дежурить волонтеры. На парковках в районе станции Старотитаровской и в порту Кавказ автотранспорт отсутствует», — говорится в заявлении.

В публикации отмечается, что Керченской паромной переправой за сутки перевезены 192 автомобиля и 171 пассажир.

Ранее в Министерстве транспорта Российской Федерации сообщили, что с 11 декабря машины грузоподъемностью более 1,5 т не будут допускать до движения по Крымскому мосту.