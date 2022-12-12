KIA на грани банкротства из-за резкого падения продаж

Речь идет о китайском рынке, где финансовая отчетность совместного предприятия оставляет желать лучшего.

Фото: Kia Kia

«Если KIA не сможет быстро и эффективно повысить продажи, то дальнейшая судьба предприятия будет сложной», — Kuai Technology.

Китайское подразделение южнокорейской компании KIA на грани банкротства из-за падения продаж в 2022 году. Как показывает статистика, с января по октябрь удалось продать почти 78,5 тысячи машин. А это на 41% меньше, чем было продано на китайском рынке в прошлом году. В итоге баланс компании Jiangsu Yueda KIA Automobile приблизился к критическим цифрам.

Чтобы понимать серьезность ситуации, можно сравнить баланс тех компаний, которые уже признаны банкротами. Например, французское совместное предприятие GAC FCA было признано банкротом и ликвидировано при соотношении активов к обязательствам на уровне 110,8%.

В случае с KIA, компания Jiangsu Yueda KIA Auto показала обязательств на 1,75 млрд долларов, а активов у нее только на 1,63 млрд долларов. В итоге показатель соотношения активов к обязательствам уже 107,3%. Если в ближайшее время не принять меры, то наступит риск банкротства с дальнейшей ликвидацией компании.

Пик продаж KIA в Китае пришелся на 2016 год, когда было продано около 650 тыс. машин. Уже в 2017 году было продано только 360 тысяч, а в 2021 году уже 160 тысяч. В текущем году ожидаемое сокращение примерно в два раза, что бьет по финансовой отчетности совместного предприятия.