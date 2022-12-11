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2 часа назад

Новости автомира: В стиле Lamborghini Huracan Sterrato сделали велосипед и часы

Motor.ru

В ноябре 2022 года Lamborghini представила внедорожный Huracan Sterrato — вариант спорткара, который должен стать промежуточным звеном между чистокровным купе Lamborghini Huracan и кроссовером Lamborghini Urus. Последний в истории итальянской марки новый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания будет выпущен 1499 экземпляров. Естественно, для спорткара мгновенно появилась всевозможные аксессуары в стиле модели — включая самые дорогие и эксклюзивные.

В стиле Lamborghini Huracan Sterrato сделали велосипед и часы
Фото: motor.rumotor.ru

Первой Huracan Sterrato переосмыслил американский модный бренд RHUDE, который подготовил вдохновлённую спорткаром капсульную коллекцию одежды. Вслед за куртками, брюками-карго, рубашками-поло, футболками, шляпами с плоскими полями, спортивными сумками и другими аксессуарами появились велосипед и часы в духе нового Lamborghini. Итальянский производитель высокотехнологичных велосипедов 3T представил внедорожный велосипед 3T Exploro Racemax x Huracan Sterrato.

Рама выполнена из углепластика, передняя вилка, тормоза и руль разработаны специально для новой модели, равно как и шины Pirelli Cinturato Gravel M 700c. Окрашен байк в цвет Verde Gea, который сочетает в себе матово-оливковый и матово-чёрный с красными акцентами — схема отсылает к одному из представленных во время Art Basel Miami шоу-каров Lamborghini.

Швейцарская часовая компания Roger Dubuis, которая на протяжении многих лет сотрудничает с итальянской маркой, по случаю премьеры Huracan Sterrato анонсировала особый вариант эксклюзивного хронографа Excalibur Spider Huracan Monobalancier. Часы отличаются чёрно-оранжевым дизайном, отсылающим к одновременно ко многим современным моделям Lamborghini. Тираж велосипеда не ограничен, а стоимость такого транспортного средства составит 15 000 долларов. Цена хронографа Roger Dubuis Excalibur Spider Huracan Monobalancier не названа, зато известно, что будет сделано всего 28 экземпляров.

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