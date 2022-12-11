Tiffany & Co. показала часы в стиле ретро-болида Формулы-1

Известная ювелирная компания Tiffany & Co. не ассоциируется с автомобилями напрямую, что не помешало американской фирме в канун рождественских и новогодних праздников представить новый аксессуар — настольные часы, стилизованные под классический гоночный автомобиль. Традиционно для продуктов Tiffany & Co. цена впечатляющая — за стоимость миниатюрной машинки можно приобрести полноценный новый автомобиль, причём далеко не самый бюджетный.

Фото: motor.ru motor.ru

motor.ru

Фирменная коллекция Time for Speed призвана, как заявляют ювелиры, отдать дань уважения швейцарскому часовому мастерству и гоночным трофеям, которые создавали мастера Tiffany & Co. Вдохновленные гоночными автомобилями 1950-х годов, все часы изготовлены из алюминия, окрашенного автомобильной эмалью цвета Tiffany Blue, а спицованные колёса из полированной нержавеющей стали обуты в самые настоящие каучуковые шины.

motor.ru

Решётка радиатора украшена монограммой логотипа Tiffany & Co., а стеклянный купол над сиденьем водителя имитирует шлем гонщика и одновременно показывает сложный часовой механизм и колесо баланса. На левой стороне автомобиля апертура из матовой нержавеющей стали показывает часы и минуты с шагом в пять минут. «Гоночный» номер «5» намекает на знаменитый адрес флагманского магазина Tiffany & Co. на Пятой авеню на Манхэттене.

Время на часах можно установить, вращая трёхспицевый руль против часовой стрелки, в то время как механизм завода активируется, если потянуть автомобиль назад на ровной поверхности — аналогично тому, как заводятся детские инерционные игрушки. Весят такие часы 4,6 килограмма, а стоимость двух модификаций отличается кратно.