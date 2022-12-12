У пикапа Volkswagen может появиться «батарейный» аналог

Volkswagen раздумывает над электровнедорожником на шасси Amarok. Один из топ-менеджеров немецкой марки дал понять австралийскому изданию Which Car, что в электрическом вездеходе есть смысл, если проект удастся реализовать малой кровью, без привлечения больших инвестиций. Поскольку разработкой Amarok второго поколения заведовал Ford, именно от американской стороны зависит, будет ли расширяться семейство рамных Volkswagen.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Пять месяцев назад боссы Volkswagen заявили, что не заинтересованы в рамном внедорожнике на шасси Amarok. Теперь немецкая сторона разъяснила свою позицию — оказалось, что топливный рамный вездеход с кузовом типа универсал не был предметом дискуссии с Ford. Однако Volkswagen может обратиться к «голубому овалу» за аккумуляторной версией внедорожника.

Примером успешного развития семейства Volkswagen считает параллельный выпуск Ranger и Everest. Эти модели базируются на одной платформе и унифицированы на 80 процентов, что позволяет закрыть два сегмента и зарабатывать больше за счёт эффекта масштаба. Нечто подобное хочет провернуть и Volkswagen, только аналогом Amarok немцы видят не топливный, а электрический внедорожник. Проблема в том, что подобного автомобиля нет даже у концерна Ford.