Roush доработала новый Ford Bronco

Американское тюнинг-ателье Roush Performance, которое ассоциируется с доработками различных моделей Ford, представило свой новый проект на базе внедорожника Ford Bronco последнего поколения. При этом специалисты ограничились непривычно скромным по собственным меркам набором деталей, которые серьёзно не меняют конструкцию автомобиля, однако позволяют выделить его на фоне стандартных представителей этого семейства. Но для кого-то из обладателей Ford Bronco достаточно будет и этого.

Трогать силовую установку не стали, ограничившись спортивным воздушным фильтром и новой выхлопной системой. Если покупатель выбирает новые 18-дюймовые колёса с шинами General Tire Grabber X3 MT, то в комплекте с ними будет и новая программа управления двигателем, адаптирующая агрегат под более тяжёлые колёса.

Визуально внедорожник от Roush выделяется, помимо шильдиков, дополнительными светодиодными модулями, а также фирменной графикой на кузове. Для интерьера можно заказать аналогичные стикеры, а самой серьёзной доработкой салона является стальной бокс-сейф с кодовым замком, который устанавливается в центральную консоль.