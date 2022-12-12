Geely удивила ценами в Казахстане

Geely начала официальные продажи в Казахстане. Автосалоны марки открылись в Алматы, Астане, Костанае, Караганде и Шымкенте. Пока в наличии две модели — Coolray и Azkarra (известен в России под именем Atlas Pro), но на подходе поставки обновлённых Tugella. Цены удивили: в пересчёте на рубли кроссоверы Geely в Казахстане дешевле, чем в России на 18-40 процентов. В 2023 году у соседей появятся седаны Emgrand и флагманский вседорожник Monjaro.

Фото: Geely Geely

Компактный кроссовер Geely Coolray предложен в Казахстане в трёх комплектациях, цены варьируются в диапазоне от 11 890 000 до 12 990 000 тенге (эквивалент 1,58-1,72 миллиона рублей). Для сравнения в России модель стоит от 1,88 до 2,04 миллиона рублей. Сопоставление корректное, ведь техника идентична, да и оснащение сопоставимо.

Более крупный кроссовер Geely Azkarra (Atlas Pro) доступен в пяти модификациях, причём и техническая начинка, и оснащение, и даже наименования комплектаций такие же, как в России. Цены варьируются в диапазоне от 12 990 000 до 15 490 000 тенге (эквивалент 1,72-2,06 миллиона рублей), а в нашей стране кроссовер стоит от 2,21 до 2,63 миллиона рублей.

Наконец, обновлённая Geely Tugella доступна к заказу в двух комплектациях за 18 490 000 или 19 990 000 тенге (эквивалент 2,46-2,65 миллиона рублей). В России те же сборки стоят 3,45-3,65 миллиона рублей, то есть разница составляет до миллиона рублей или 40 процентов!