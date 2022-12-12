В России появится специальная зона для испытаний грузовых беспилотников

Во втором полугодии 2023 года в России создадут специальную «беспилотную зону» для тестирования автономных грузовиков. Как пишет РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора НПО «Андроидная техника» Евгения Дудорова, она появится на территории завода «Боравтостекло» в городе Бор Нижегородской области. Для навигации будет использоваться система «Консул», которая позволит формировать и другие испытательные полигоны для беспилотников в стране.

Фото: КамАЗ Юпитер 30 КамАЗ Юпитер 30

«Консул» — комплексированная система навигации, созданием которой занимается НПО «Андроидная техника» совместно с разработчиком микроэлектроники НИИМА «Прогресс». «Консул» будет использовать наземные и космические средства, что позволит сформировать «бесшовную» навигационно-связную систему для запуска других беспилотных зон — например, вдоль трасс М-11 и М-2, сказал Дудоров.

В создаваемом технопарке на базе завода «Боравтостекло» в Нижегородской области будут тестироваться различные автономные платформы. В их числе «Маркер» — робототехнический комплекс на гусеничном ходу массой около трех тонн, на который можно устанавливать различное вооружение.

Там же могут стартовать тесты автономного грузовика «Урал», разработанного «Андроидной техникой» по заказу УралАЗа. Прототип двухосного беспилотника показали на форуме «Армия-2022» минувшим летом. Грузовик на шасси «Урал-432067-73» со «срезанной» кабиной, разработанный для нужд вооруженных сил, оборудован цельнометаллической платформой для груза массой до пяти тонн и умеет передвигаться как самостоятельно, так и следуя командам с дистанционного пульта управления.