Porsche возглавил рейтинг самых ненадежных автомобилей

Porsche неожиданно возглавил рейтинг самых ненадёжных автомобилей. Британская фирма Warrantywise, которая предоставляет услуги расширенной гарантии, составила собственный список брендов, которым чаще всего требуется внеплановый ремонт. Лидером с большим отрывом стал Porsche, в десятку вошли девять европейских брендов — Land Rover, Jaguar, Alfa Romeo, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Vauxhall и Volvo. Худшей среди азиатских компаний стала Mitsubishi.

Фото: © Porsche © Porsche

Рейтинг брендов специалисты Warrantywise составляли, руководствуясь собственной балльной системой. Однако для наглядности есть ещё одна шкала — максимальной стоимости внепланового ремонта по расширенной гарантии за 2021 и 2022 годы. Здесь в лидерах Land Rover и Mercedes-Benz, которым потребовалось единовременное вмешательство на более чем 23 тысячи фунтов стерлингов (эквивалент 1,8 миллиона рублей)!

Автомобили Audi, BMW и Jaguar тоже может быть затратно ремонтировать, ведь после самых больших поломок Warrantywise пришлось раскошелиться на 17-20 тысяч фунтов стерлингов. На гарантийный ремонт Porsche не пришлось тратить больше 11 тысяч фунтов, а регулярные поломки Alfa Romeo компенсируются тем, что даже самый дорогой сервис окажется не дороже семи тысяч фунтов стерлингов.