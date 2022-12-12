Срок давности привлечения к административной ответственности поправят

Срок давности привлечения к административной ответственности уточнят. Считать его будут в сутках, а исчислять с момента совершения нарушения. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях правительство внесло в Госдуму.

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Сейчас этот срок давности исчисляется месяцами. Если решение по делу выносит ГИБДД, то срок составляет два месяца. Если дело рассматривает суд - три месяца. При этом сейчас срок давности начинает течь не с момента выявления нарушения, а со следующего дня. Согласно же правительственным поправкам, в случае их принятия срок давности будут считать именно со дня совершения нарушения, причем в сутках. 60 суток будет даваться для вынесения решения по делу автоинспекцией и 90 суток - судом.

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Такие уточнения появились не просто так. Дело в том, что ранее Конституционный суд признал не соответствующим Основному Закону ныне существующий порядок исчисления этих сроков. Во исполнение этого постановления высокого суда правительство и разработало поправки КоАП.

Напомним, что рассматривал КС. Некую гражданку Мельникову обвинили в том, что она скрылась с места происшествия. Сам факт такого обвинения вызывает массу вопросов.

Якобы она подрезала автобус, которому пришлось резко затормозить. А в автобусе упал человек и сломал руку. Откуда водитель могла знать, что в автобусе кто-то упал? Но не этот момент обжаловала в судах Мельникова.

По мнению ее адвокатов, суд первой инстанции принял решение о лишении ее прав через 3 месяца и один день после происшествия. То есть не уложился в установленный законом срок. Все суды, включая Верховный, сочли решение суда первой инстанции правомерным. Поскольку срок начинает течь не с момента происшествия, а со следующего дня.

Но Конституционный суд посчитал это положение КоАП неконституционным, поскольку "неоднозначность, неясность, недосказанность и противоречивость правового регулирования неизбежно препятствует адекватному уяснению установленных законом правил". КС постановил федеральному законодателю принять меры для устранения неопределенности.

А до тех пор, пока эти меры не приняты, считать срок привлечения к ответственности с момента совершения правонарушения. Все остальные сроки, исчисляемые периодами, начинают течь со следующего дня после события. Например, постановление о штрафе, полученное водителем 12 декабря, вступит в силу только 23 декабря. И до этой даты его можно обжаловать.

Для более точного исчисления сроков правительство внесло и другие коррективы. Уточняется, что если окончание срока выпадает на выходной день, то последним днем срока считается первый следующий за ним рабочий день. Однако делается оговорка, что это не касается сроков привлечения к ответственности, а также сроков административного наказания.

Переход расчета сроков с месяцев на сутки несколько усложнит жизнь правоприменителям. Дело в том, что при расчете в месяцах последним днем этого срока было бы то же число через два или три месяца. Например, срок начал течь 12 декабря, значит, последний его день для ГИБДД - 12 февраля. А для суда - 12 марта. Теперь последний день придется высчитывать с карандашом по календарю. Ведь в каждом месяце разное количество дней. Либо потребуется обучить программное обеспечение, чтобы оно считало эти сроки.

Напомним, что автовладельцы уже не первый раз меняют сроки, установленные КоАП. Не столь давно были приняты поправки в Кодекс, которые изменили отсчет срока,с которого водитель считается подвергнутым наказанию. Поводом послужило также решение Конституционного суда по жалобе автомобилистки из Костромы. Ее привлекли к ответственности за повторное нарушение, поскольку с момента вступления в силу постановления за первое нарушение год не истек. Она же считала, что сроки прошли, поскольку с момента уплаты ее штрафа прошло больше года.

Да, такой казус был. Человек старается побыстрее заплатить штраф. Но, как бы быстро он его ни оплатил, постановление вступает в законную силу все равно только через 10 дней после его получения. И Конституционный суд потребовал учесть этот нюанс.