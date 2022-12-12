Итальянский министр не согласен с полным запретом машин с ДВС в 2035 году

Министр транспорта Италии Маттео Сальвини обратился к комиссару Еврокомиссии по транспорту и его французским и немецким коллегам с просьбой пересмотреть запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который должен вступить в силу в 2035 году.

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Сальвини заявил итальянскому новостному агентству Ultimore, что предлагаемый запрет на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, «не имеет экономического, экологического или социального смысла».

Позиция Сальвини в отношении запрета на продажу автомобилей с ДВС перекликается с позицией автопроизводителей и ассоциации европейской автомобильной промышленности ACEA летом 2021 года. В то время ACEA настаивала на том, что автомобили с ДВС по-прежнему играют жизненно важную роль в переходе к более экологичным энергия. Сальвини также предложил в сентябре, чтобы итальянская общественность проголосовала по этому вопросу.