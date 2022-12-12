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1 час назад

Новости автомира: министр транспорта Италии не согласен с полным запретом машин с ДВС в 2035 году

ПроКроссовер.ру

Министр транспорта Италии Маттео Сальвини обратился к комиссару Еврокомиссии по транспорту и его французским и немецким коллегам с просьбой пересмотреть запрет на продажу автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, который должен вступить в силу в 2035 году.

Итальянский министр не согласен с полным запретом машин с ДВС в 2035 году
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Сальвини заявил итальянскому новостному агентству Ultimore, что предлагаемый запрет на продажу автомобилей, работающих на ископаемом топливе, «не имеет экономического, экологического или социального смысла».

Позиция Сальвини в отношении запрета на продажу автомобилей с ДВС перекликается с позицией автопроизводителей и ассоциации европейской автомобильной промышленности ACEA летом 2021 года. В то время ACEA настаивала на том, что автомобили с ДВС по-прежнему играют жизненно важную роль в переходе к более экологичным энергия. Сальвини также предложил в сентябре, чтобы итальянская общественность проголосовала по этому вопросу.

ЕС поручил автопроизводителям сократить выбросы CO2 на 100% к 2035 году. Но в этом году те, кто считает, что ископаемое топливо необходимо даже при энергетическом переходе, воодушевились энергетическим кризисом, сжимающим Европу. Поскольку цены на электроэнергию достигают новых максимумов, некоторые страны начинают пересматривать свои амбициозные цели по созданию электромобилей.

Автоновости,Еврокомиссия,ЕС,
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